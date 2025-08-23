Kullu: मणिकर्ण घाटी में सड़क धंसने से फंसी बस, यात्रियाें में मची अफरा-तफरी

जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में स्थित छन्नी खोड़ इलाके में शनिवार को उस समय बड़ा हादसा हाेने से टल गया जब यहां सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक निजी बस बुरी तरह फंस गई।

कुल्लू (दिलीप): जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में स्थित छन्नी खोड़ इलाके में शनिवार को उस समय बड़ा हादसा हाेने से टल गया जब यहां सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक निजी बस बुरी तरह फंस गई। गनीमत रही कि बस गहरी खाई में नहीं लुढ़की, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं।

जानकारी के मुताबिक बस मणिकर्ण से भुंतर की ओर जा रही थी। जैसे ही बस छन्नी खोड़ से हाेकर गुजरने लगी ताे अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इससे बस एक तरफ झुक गई और फंस गई। इस अप्रत्याशित घटना से बस में सवार लाेगाें के बीच अफरा-तफरी मच गई और वे चीखने-चिल्लाने लगे।

चालक-परिचालक और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति काे संभाला और तत्परता से सभी यात्रियाें को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब निजी बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते सड़क की हालत खराब हो गई थी, ऐसे जब बस यहां से गुजरी ताे अचानक सड़क धंस गई। थाना प्रभारी मणिकर्ण संजीव वालिया ने कहा कि सौभाग्य से बड़ा हादसा टल गया।