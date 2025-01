Solan: महिलाओं की चीखों के बीच सलोगड़ा में टला बड़ा हादसा, क्रैश बैरियर ने बचाई 40 लोगों की जान

नैशनल हाईवे-5 पर सलोगड़ा में उस समय एक बड़ा हादसा होने टल गया जब पर्यटकों से भरी बस अचानक पीछे की ओर उतराई में चलने लगी।

सोलन (ब्यूरो): नैशनल हाईवे-5 पर सलोगड़ा में उस समय एक बड़ा हादसा होने टल गया जब पर्यटकों से भरी बस अचानक पीछे की ओर उतराई में चलने लगी। थोड़ी देर बाद बस ने स्पीड पकड़ ली और कार से टकराती हुई आगे क्रैश बैरियर में जाकर अटक गई। बस में उस समय करीब 40 पर्यटक बैठे हुए थे। जैसे ही बस चलने लगी तो महिलाओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर चालक के साथ बस से उतरे पर्यटक बस की ओर भागे। बस जैसे ही क्रैश बैरियर से टकरा कर रुकी वैसे ही सभी संवारियां नीचे उतर गईं।



यदि क्रैश बैरियर से बस नहीं रुकती तो गहरी खाई में गिर सकती थी और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पंजाब के रोपड़ की यह बस शिमला से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। चाय पीने के लिए चालक ने बस को सलोगड़ा में रोका था। घटना के बाद सड़क पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बस में बैठी महिलाओं ने बताया कि एक समय के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन बस जैसे ही रुकी तो राहत की सांस ली। बस की स्पीड बहुत थी इसलिए छलांग लगाने की हिम्मत भी नहीं हुई।

