Kangra: पंजाब केसरी मीडिया समूह के समर्थन में उतरी भाजपा, त्रिलोक कपूर बाेले- सच को दबाने नहीं देंगे

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने पंजाब केसरी मीडिया समूह के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला करार दिया है।

त्रिलोक कपूर ने कहा कि पंजाब सरकार की यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था के दायरे में नहीं आती, बल्कि यह सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई निष्पक्ष और सच दिखाने वाली पत्रकारिता को डराने और उसकी आवाज को दबाने की नीयत से की गई है।

भाजपा प्रवक्ता ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोंटने की इस कोशिश पर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रैस की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भाजपा सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी।