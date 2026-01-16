Hamirpur: जिस अखबार ने आतंकवाद के दौर में भी सच की आवाज बुलंद रखी, उसे डराकर झुकाया नहीं जा सकता : राजेंद्र राणा

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान पंजाब केसरी समूह पर की गई छापेमारी और घेराबंदी को सत्ता का घोर दुरुपयोग बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में...

हमीरपुर: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान पंजाब केसरी समूह पर की गई छापेमारी और घेराबंदी को सत्ता का घोर दुरुपयोग बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है।

राजेंद्र राणा ने कहा कि भगवंत मान सरकार की यह कार्रवाई सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने पंजाब केसरी के इतिहास को याद करते हुए कहा कि जिस अखबार ने पंजाब में आतंकवाद के काले दौर में भी सच की आवाज को नहीं दबने दिया, उसे आज डरा-धमका कर चुप नहीं कराया जा सकता। न तो सच रुकेगा और न ही सरकार से पूछे जाने वाले सवाल।

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी की यह कार्रवाई उनके अहंकार और तानाशाही रवैये को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार द्वारा मीडिया संस्थान को निशाना बनाना यह दर्शाता है कि वह आलोचना सुनने की शक्ति खो चुकी है।