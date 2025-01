Himachal: भाजपा के 19 मंडलाध्यक्ष का सर्वसम्मति से चयन, जानें किसे मिली जिम्मेदारी

भाजपा के 19 मंडलाध्यक्षों का चयन बुधवार को सर्वसम्मति से किया गया। प्रदेश चुनाव अधिकारी एवं सांसद डाॅ. राजीव भारद्वाज तथा सह चुनाव अधिकारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने यहां जारी संयुक्त बयान में यह जानकारी दी।

शिमला (ब्यूरो): भाजपा के 19 मंडलाध्यक्षों का चयन बुधवार को सर्वसम्मति से किया गया। प्रदेश चुनाव अधिकारी एवं सांसद डाॅ. राजीव भारद्वाज तथा सह चुनाव अधिकारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने यहां जारी संयुक्त बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल 171 में से अब तक 160 मंडलाध्यक्षों का चयन कर लिया गया है तथा शेष मंडलाध्यक्षों की नियुक्तियां आने वाले दिनों में कर दी जाएंगी।

नवनिर्वाचित मंडलाध्यक्षों में मेल से श्याम लाल, पंचरुखी से ऊषा राणा, आलमपुर से हनुमंत प्रसाद शर्मा, बैजनाथ अप्पर से सुरेंद्र कपूर, बैजनाथ लोअर से सुरेंद्र राणा, धारकंडी से अशोक वशिष्ठ, कुल्लू सदर से श्रवण ठाकुर, हरोली खास से अनीता जसवाल, हरोली बीत से अशोक छेत्रा, रोहड़ू से विजय मेहता, छोहारा से आशा खाची, सदवां से राहुल कालिया, भडवार से अनूप राणा, जसूर से सुशील चौधरी, ज्वाली से डाॅ. राजिंद्र सिंह, कोटला से रणजीत सिंह, नगरोटा सूरियां से धीरज अत्री, दून से मान सिंह और राजगढ़ से सुरेश वर्मा शामिल हैं।

