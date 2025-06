Himachal: कार के डैशबोर्ड से मिली चिट्टे की खेप, मंडी, हमीरपुर और चम्बा के 3 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 27 May, 2025 02:51 PM

बिलासपुर (बंशीधर): थाना सदर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए ज रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। सहायक उपनिरीक्षक हेम सिंह की अगुवाई में पुलिस ने मंडी-भराड़ी क्षेत्र में की गई नाकाबंदी के दौरान एक कार से 19.2 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार गत रात पुलिस ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नाका लगाया था तथा आवागमन करने वाले वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा था।

इस दौरान करीब सवा 10 बजे एक कार (एचपी 01के-7062) आई। पुलिस ने इसे रोका तथा तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से चिट्टा बरामद हुआ। कार में तीन युवक सवार थे। आरोपियों की पहचान चालक जय कुमार निवासी घुंडेरा जिला चम्बा, रोहित लखनपाल निवासी चंदराणा जिला हमीरपुर और राज कुमार निवासी बल्ह जिला मंडी के रूप में हुई है।

तीनों युवकों की उम्र 26 से 28 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार लिया है तथा उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में और भी सख्ती से जारी रहेगा।

