Kangra: भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने लगाए आरोप, बोले-आला अधिकारियों को परेशान कर रही कांग्रेस सरकार

देहरा (सेठी): पूर्व उद्योग मंत्री एवं जसवां-प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर ने एक वर्ष के अंदर एक एचएएस ऑफिसर का 4 बार तबादला करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि इस सरकार की कार्यप्रणाली से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। उन्होंने एचएएस ऑफिसर द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार को इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ईमानदार अफसरों को बार-बार तबादलों से क्यों परेशान किया जा रहा है। बिक्रम ठाकुर ने देहरा उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान 50-50 हजार रुपए कांगड़ा को-ऑप्रेटिव सैंट्रल बैंक द्वारा नियमों को ताक में रखकर चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए करीब 70 महिला मंडलों के खातों में ट्रांसफर किए गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विषय पर कोई भी सफाई नहीं दी है।

देहरा के उपचुनाव में इस तरह के आरोप लगने और मुख्यमंत्री की चुप्पी से यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस ने यह चुनाव धोखेबाजी और जालसाजी से जीता है। आने वाले दिनों में और कई बड़े खुलासे होंगे। पहलगाम हमले को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर के अंदर बड़े पदों पर बैठे कुछ लोग आतंकवादियों से मिले हुए हैं और ये लोग आतंकियों की हरसंभव मदद करते हैं, जिन्हें अब मोदी सरकार द्वारा चिन्हित कर ठिकाने लगाया जा रहा है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के जीजा राॅबर्ट वाड्रा कहते हैं कि मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसलिए आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार को नसीहत देते हुए कहा कि इन लोगों की नादानियों की वजह से ही ऐसी घटनाएं होती हैं।

