Kangra: पंजाब सरकार पर बरसे भाजपा नेता विश्व चक्षु, बोले-मीडिया काे दबाना जनता की आवाज कुचलने जैसा

धर्मशाला: पंजाब केसरी मीडिया ग्रुप के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा अपनाए जा रहे कथित दमनकारी रवैये को लेकर सियासत गरमा गई है। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने इस मामले में पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया को-ऑर्डिनेटर, एडवोकेट विश्व चक्षु ने धर्मशाला में जारी एक बयान में कहा कि पंजाब सरकार की कार्रवाई अत्यंत निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसे में मीडिया को दबाना दरअसल आम जनता की आवाज को कुचलने जैसा है।

एडवोकेट विश्व चक्षु ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जब-जब डरती है, तब-तब वह पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर हमले करती है। उन्होंने कहा कि मीडिया का काम सच्चाई दिखाना है और सच्चाई अक्सर सत्ता को असहज करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार दमनकारी नीतियों पर उतर आए। भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि प्रैस की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह सीधेतौर पर संवैधानिक अधिकारों का हनन है।