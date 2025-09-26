Bilaspur: नाकाबंदी के दौरान चरस की खेप के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2025 05:13 PM
बिलासपुर (बंशीधर): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर नाके के दौरान पुलिस ने एक कार से 250 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार घुमारवीं पुलिस द्वारा शुक्रवार सुबह कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर अमरसिंहपुरा में नाकाबंदी की थी तथा आवागमन करने वाले वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा था। इस दौरान मंडी की तरफ से एक कार (नं.-एचआर 10 एएच-0330) आई। पुलिस ने संबंधित गाड़ी को निरीक्षण के लिए रोका। गाड़ी में पति व पत्नी सवार थे।
तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी से यह चरस मिली। आरोपियों की पहचान पुनीत पुरी (39) और करिश्मा पुरी निवासी सोनीपत-हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया तथा आरोपियों को चरस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना घुमारवीं पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।