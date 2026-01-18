Main Menu

  • Bilaspur: फोरलेन पर बड़ा हादसा! ट्रक के पीछे जा टकराई तेज रफ्तार बाइक, चालक गंभीर घायल

Edited By Vijay, Updated: 18 Jan, 2026 04:51 PM

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बीती रात एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर खराब खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई।

बिलासपुर (बंशीधर): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर बीती रात एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर खराब खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। घायल युवक को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर में भर्ती करवाया गया है।

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार ट्रक चालक चित्र बहादुर निवासी नेपाल, हाल निवासी चिड़गांव (शिमला) अपना ट्रक (HP 64B-4001) लेकर दाड़लाघाट से सीमैंट लोड कर आनंदपुर साहिब की ओर जा रहा था। मंडी-कीरतपुर फोरलेन पर एक निजी होटल से करीब 300 मीटर पहले ट्रक में तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण ट्रक सड़क पर ही रुक गया।

ट्रक चालक का दावा है कि उसने सुरक्षा के लिहाज से ट्रक के चारों इंडिकेटर चालू कर दिए थे और सेफ्टी रिफ्लैक्टर भी लगा दिया था। वह खुद भी पीछे खड़ा होकर आने वाले वाहनों को सुरक्षित लेन बदलने का इशारा कर रहा था।

शिकायत के मुताबिक रात करीब 11 बजे मंडी की ओर से एक बाइक (HP 21B-2269) तेज गति से आई। आरोप है कि बाइक चालक ने संकेतों की अनदेखी की और सीधे खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चालक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल की पहचान लक्की, निवासी कल्लर, तहसील सदर व जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। उसे तुरंत एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यातायात एवं पर्यटन पुलिस थाना भगेड़ में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की छानबीन कर रही है।

