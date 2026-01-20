Main Menu

Kullu: तंज कसना छोड़े जयराम, सत्ता में रहकर नहीं सुनी आम आदमी की आवाज : सुखविंदर

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Jan, 2026 10:15 PM

manali jairam tanj

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के नेता एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर तंज कसना छोड़ दे। मनाली दौरे के दौरान उन्होंने जो विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर तंज कसा वह उन्हें शोभा नहीं देता।

मनाली (सोनू): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के नेता एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर तंज कसना छोड़ दे। मनाली दौरे के दौरान उन्होंने जो विधायक भुवनेश्वर गौड़ पर तंज कसा वह उन्हें शोभा नहीं देता। जयराम ठाकुर सत्ता में ऐसे लीन हुए कि आम आदमी की आवाज उन तक पहुंची ही नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 हजार बेसहारा बच्चों के माता-पिता की भूमिका प्रदेश सरकार निभा रही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को मनाली विंटर कार्निवाल के शुभारंभ अवसर पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 हजार बेसहारा बच्चों की सरकार ही माता-पिता है। 18 साल से ऊपर के बच्चों को 4 हजार, शादी करने के लिए 2 लाख, कोचिंग के लिए 75 हजार का प्रावधान किया है। प्रदेश में विधवा महिलाओं के बच्चे कुछ बनना चाहते हैं तो उनकी सरकार हरसंभव मदद कर रही है। उन्हें इंदिरा गांधी सुख सुविधा के तहत अपने सपने पूरे करने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से 3 हजार करोड़ लुटा दिए। एक हजार करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई जो आज खाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस दिशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ‘ग्रीन हिमाचल बॉयोडायवर्सिटी पार्क’ तथा नदियों के किनारे पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में नई ईको-टूरिज्म नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत नवम्बर 2025 तक 11 ईको-टूरिज्म साइटों का आबंटन किया जा चुका है तथा 27 अन्य साइट्स की आबंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 245 ट्रैकिंग रूट चिन्हित किए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप भी विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि होम-स्टे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं तथा होम-स्टे इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान योजना आरंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिला मुख्यालयों को वर्ष भर हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए हैलीपोर्ट निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रथम चरण में हमीरपुर के जसकोट, कांगड़ा के रक्कड़, पालमपुर, चम्बा के सुल्तानपुर, कुल्लू के आलू ग्राऊंड और मनाली, किन्नौर के शाबो तथा लाहौल-स्पीति के जिस्पा, सिस्सू और रंगरिक में 9 हैलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जबकि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। भुंतर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा जिससे पर्यटन बढ़ेगा।

कुल्लू-मनाली को बाढ़ से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है। भुभु जोत की डीपीआर जल्द तैयार होगी।मुख्यमंत्री ने मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इससे पहले विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने 300 झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा माल रोड पहुंचने पर झांकियों का अवलोकन किया।

जलाशयों में एडवैंचर टूरिज्म की शुरूआत
सी.एम. ने कहा कि प्रदेश के जलाशयों में लग्जरी एवं एडवैंचर टूरिज्म की शुरूआत की गई है। गोबिंदसागर झील में पहली बार क्रूज, शिकारा, हाऊस बोट, जैट-स्की, हाई-टैक मोटरबोट तथा वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। आने वाले समय में इन गतिविधियों का विस्तार प्रदेश के अन्य जलाशयों में भी किया जाएगा।

मनाली की महिलाओं को 1 अप्रैल से मिलेंगे 1500 रुपए
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली दौरे के दौरान महिलाओं को खुश कर गए। उन्होंने विंटर कार्निवाल में भाग लेने वाली महिलाओं की प्रोत्साहन राशि 30000 से बढ़कर 35000 कर दी। उन्होंने मनाली विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को 1 अप्रैल 2026 से इंदिरा गांधी सुख सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख तो नहीं दिए लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिलाओं सहित जरूरतमंदों की हरसंभव मदद कर रही है।

