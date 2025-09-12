Una: 1-2 किलो नहीं, पूरे 1.20 क्विंटल! शख्स ने घर को ही बना रखा था नशे का गोदाम, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

जिला ऊना में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना की टीम ने चढ़तगढ़ गांव में एक घर पर छापा मारकर 1 या 2 किलाेग्राम नहीं, बल्कि 1.20 क्विंटल (120 किलोग्राम) भुक्की की खेप बरामद की है।

ऊना: जिला ऊना में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सदर थाना की टीम ने चढ़तगढ़ गांव में एक घर पर छापा मारकर 1 या 2 किलाेग्राम नहीं, बल्कि 1.20 क्विंटल (120 किलोग्राम) भुक्की की खेप बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना सदर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव चढ़तगढ़ निवासी कुलविंद्र सिंह अपने घर से नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार कर रहा है और उसने भारी मात्रा में भुक्की छिपाकर रखी है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया।

वीरवार शाम काे पुलिस टीम ने आरोपी कुलविंद्र सिंह के घर पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गया। जब घर की तलाशी ली गई तो वहां छिपाकर रखी गई 1.20 क्विंटल भुक्की बरामद हुई, जिसे पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मौके से ही आरोपी कुलविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी यह नशीले पदार्थ की खेप कहां से लाया था और इसे आगे कहां-कहां सप्लाई किया जाना था। इस नैटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।

