Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: सलाओ पंचायत में तेंदुए की दहशत, CCTV में हुआ कैद

Bilaspur: सलाओ पंचायत में तेंदुए की दहशत, CCTV में हुआ कैद

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Sep, 2025 07:47 PM

bharari leopard terror

भराड़ी क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का आतंक बना हुआ है। ताजा मामला सलाओ पंचायत के सलाओ भपरालिया गांव का है, जहां गत रात एक तेंदुआ स्थानीय निवासी देशराज पुत्र चंदु राम के घर के आंगन तक पहुंच गया।

भराड़ी (राकेश): भराड़ी क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का आतंक बना हुआ है। ताजा मामला सलाओ पंचायत के सलाओ भपरालिया गांव का है, जहां गत रात एक तेंदुआ स्थानीय निवासी देशराज पुत्र चंदु राम के घर के आंगन तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार तेंदुए ने वहां बंधे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर घर के सदस्य जाग गए। लोगों की आहट पाते ही तेंदुआ मौके से जंगल की ओर भाग निकला।

गांववासियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में तेंदुआ बार-बार दिखाई दे रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए को पकड़ने की मांग की है, ताकि लोगों और उनके पालतू पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आरओ भराड़ी मदन ने कहा कि लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो क्षेत्र में पिंजरा भी लगाया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!