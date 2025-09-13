Bilaspur: सलाओ पंचायत में तेंदुए की दहशत, CCTV में हुआ कैद

भराड़ी क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का आतंक बना हुआ है। ताजा मामला सलाओ पंचायत के सलाओ भपरालिया गांव का है, जहां गत रात एक तेंदुआ स्थानीय निवासी देशराज पुत्र चंदु राम के घर के आंगन तक पहुंच गया।

भराड़ी (राकेश): भराड़ी क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का आतंक बना हुआ है। ताजा मामला सलाओ पंचायत के सलाओ भपरालिया गांव का है, जहां गत रात एक तेंदुआ स्थानीय निवासी देशराज पुत्र चंदु राम के घर के आंगन तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार तेंदुए ने वहां बंधे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर घर के सदस्य जाग गए। लोगों की आहट पाते ही तेंदुआ मौके से जंगल की ओर भाग निकला।

गांववासियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से क्षेत्र में तेंदुआ बार-बार दिखाई दे रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए को पकड़ने की मांग की है, ताकि लोगों और उनके पालतू पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आरओ भराड़ी मदन ने कहा कि लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो क्षेत्र में पिंजरा भी लगाया जाएगा।