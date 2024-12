Una: पुलिस केस का डर दिखाकर पंचायत सचिव से ठगी करने चला था शातिर, जानें कैसे फेल हुआ प्लान

साइबर ठगी करने वाले अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों के साथ ठगी काे अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठग लोगों को कॉल करके उनके बेटे-बेटियों के हिरासत में होने की बात कहकर धमकाते हैं फिर उनसे ठगी कर लेते हैं।

अम्ब (रजनी): साइबर ठगी करने वाले अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों के साथ ठगी काे अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठग लोगों को कॉल करके उनके बेटे-बेटियों के हिरासत में होने की बात कहकर धमकाते हैं फिर उनसे ठगी कर लेते हैं। यदि लोग जागरूक होंगे तो ठग कभी भी अपने मंसूबों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही वाकया विकास खंड अम्ब के पंचायत सचिव कुलदीप सिंह के साथ पेश आया।

जब कुलदीप सिंह अपने कार्यालय जा रहे थे तो उनको एक फर्जी कॉल आई। फोन करने वाले ने कहा कि वह सदर थाने से एसएचओ बोल रहे हैं और उन्होंने गैंग रेप मामले में 4 लड़के गिरफ्तार किए हैं। उनके पास आपके घर का फोन नंबर मिला है। आपका बेटा या आपके रिश्तेदार पुलिस केस में फंस गए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो वह आपको उनकी आवाज सुना सकते हैं। वह इस समय रो रहे हैं। पहले तो सचिव घबरा गए, लेकिन बाद में उन्होंने समझा और शातिर से कई सवालों के जवाब किए, जिसके बाद कॉल कट गई। सचिव ने घटना की जानकारी अपने मित्रों और परिजनों को भी दी। उनकी सावधानी के चलते वह ठगी के शिकार होने से बच गए।

डीएसपी वसुधा सूद ने कहा कि अगर इस तरह की फर्जी कॉल आए तो ठगों की कॉल डिस्कनैक्ट कर तत्काल पुलिस को सूचना दें। रुपए मांगने की कॉल आए तो स्पष्ट मना कर दें। फिजूल के एप डाऊनलोड न करें। किसी को आधार कार्ड या पैनकार्ड न भेजें। किसी नए लिंक पर क्लिक न करें व किसी को ओटीपी न बताएं और न ही बैंक से संबंधित कोई डिटेल दें।

