सेना दिवस समारोह: जयराम ठाकुर बोले-हिमाचल के हर घर की दीवारों पर लिखा है वीरता का इतिहास

सुजानपुर में सर्वकल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में वीर सैनिकों की अनगिनत कुर्बानियों और योगदान को याद करने के साथ उनके परिवारों को सम्मानित किया गया।

सुजानपुर: सुजानपुर में सर्वकल्याणकारी ट्रस्ट द्वारा सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में वीर सैनिकों की अनगिनत कुर्बानियों और योगदान को याद करने के साथ उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता रिटायर्ड लैफ्टिनैंट जनरल बीएस जसवाल ने की, जबकि कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर उपस्थित थे।

सर्वकल्याणकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने सेना दिवस की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन भारतीय सेना और उनके वीर सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। यह दिन हमारे जवानों के साहस और त्याग का प्रतीक है और युवाओं को प्रेरित करने का एक आदर्श भी है।

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने इस मौके पर कहा कि सेना दिवस उन वीरों को समर्पित है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने हिमाचल की वीर भूमि को याद करते हुए कहा कि हिमाचल ने देश को चार परमवीर चक्र विजेता दिए हैं, जिनमें मेजर सोमनाथ शर्मा भी शामिल हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की वीरता को याद करते हुए कहा कि यह राज्य सिर्फ सैनिकों की भूमि नहीं है, बल्कि यहां हर घर की दीवारों पर वीरता का इतिहास लिखा है। हमारे सैनिक अनुशासन, कर्तव्य, और समर्पण का जीता जागता उदाहरण हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने उत्साहपूर्ण भाषण में कहा कि हिमाचल का हर घर सैनिकों का घर है और यह राज्य देश की रक्षा में हमेशा अग्रणी रहा है।

रिटायर्ड लैफ्टिनैंट जनरल बीएस जसवाल ने कहा कि सैनिक केवल एक वर्दीधारी नहीं, बल्कि एक विचार है, जो समाज में साहस, अनुशासन और नि:स्वार्थ सेवा का प्रतीक है। सेना दिवस का यह आयोजन हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने सैनिकों का आभार मानना चाहिए, जो देश के लिए हर दिन खड़े रहते हैं।

समारोह में शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ वीरता पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल पुलिस के आर्केस्ट्रा दल ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी, जबकि सेना पदक विजेता कैप्टन ज्योति प्रकाश के नेतृत्व में भव्य मार्च पास्ट हुआ।

