Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • डुडार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन 2 सितंबर तक होगा

डुडार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन 2 सितंबर तक होगा

Edited By Jyoti M, Updated: 14 Aug, 2025 10:24 AM

application for anganwadi worker in dudar will be done till 2nd september

बाल विकास परियोजना बिझड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिझड़ी के आंगनवाड़ी केंद्र डुडार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद भरा जाना है। इस पद के लिए पात्र महिलाओं से 2 सितंबर शाम पांच बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय बिझड़ी में सभी आवश्यक...

बिझड़ी। बाल विकास परियोजना बिझड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिझड़ी के आंगनवाड़ी केंद्र डुडार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का एक पद भरा जाना है। इस पद के लिए पात्र महिलाओं से 2 सितंबर शाम पांच बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय बिझड़ी में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सीडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि आवेदक की आयु 2 सितंबर 2025 को 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसका नाम संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। आवेदक कम से कम बारहवीं पास हो और सभी संसाधनों से उसके परिवार की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक न हो। आय के संबंध में तहसीलदार या नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

सीडीपीओ ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया कुल 25 अंकों के आधार पर होगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक, आंगनवाड़ी कर्मचारी, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी टीचर या उसी पंचायत में कार्यरत सिलाई अध्यापिका और शिशु पालक के रूप में अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता के लिए 2 अंक, एससी, एसटी या ओबीसी के 2 अंक, एकल नारी के लिए 3 अंक, केवल दो बेटियों तक सीमित परिवार से संबंध रखने वाली अविवाहित प्रत्याशी या केवल दो बेटियों की माता होने के लिए 2 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं।

दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया के लिए प्रार्थी को 5 सितंबर को सुबह साढे दस बजे एसडीएम कार्यालय बड़सर में मूल प्रमाण पत्रों सहित व्यक्तिगत रूप से स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होना होगा। इस संबंध में अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत में भी उपलब्ध रहेगी। अधिक जानकारी के लिए सीडीपीओ कार्यालय बिझड़ी में संपर्क किया जा सकता है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!