Una: नैहरियां के अमरजीत सिंह को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित

ऊना जिला के उपमंडल अम्ब के तहत नैहरियां निवासी अमरजीत सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के 61वें स्थापना दिवस पर...

अम्ब (अश्विनी): ऊना जिला के उपमंडल अम्ब के तहत नैहरियां निवासी अमरजीत सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के 61वें स्थापना दिवस पर उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। अमरजीत सिंह इस समय जम्मू-कश्मीर में एसएसबी में उप कमांडैंट के पद पर कार्यरत हैं।

अमरजीत सिंह ने वर्ष 1983 में बतौर सिपाही एसएसबी ज्वाइन की थी। अब वह अगस्त, 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके नाम कई उपलब्धियां हैं। अमरजीत एसएसबी की ओर से करवाई राष्ट्रीय एथलैटिक में बैस्ट एथलीट भी रह चुके हैं। उन्हें इससे पहले पुलिस पदक, डीजी एसएसबी, डीजी जम्मू-कश्मीर की ओर से भी डीजी डिस्क और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जा चुका है।

घर पर उनके पिता कृष्ण सिंह (सेवानिवृत्त एसएसबी अधिकारी), माता मेलां देवी और पत्नी तृप्ता देवी सहित बेटा तेजेंद्र सिंह और बेटी पूनम कुमारी खुश हैं। ग्राम पंचायत प्रधान नीलम कुमारी, उपप्रधान धर्मेन्द्र व वार्ड नम्बर-5 नैहरी खालसा के वार्ड सदस्य वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि एसएसबी के डिप्टी कमांडैंट अमरजीत सिंह को मिले इस सम्मान ने क्षेत्र काे गौरवान्वित किया है और यह भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है।

