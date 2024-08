Mandi: बीबीएमबी प्रबंधन की मेहनत लाई रंग, पंडोह डैम के पांचों गेट हुए फंक्शनल

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2024 01:34 PM

मंडी: बीबीएमबी प्रबंधन की कड़ी मेहनत के बाद पंडोह डैम के पांचों गेट अब पूरी तरह से फंक्शनल हो गए हैं। बता दें कि भारी मात्रा में सिल्ट जमा होने के कारण पंडोह डैम के 5 में से 2 गेट जाम हो गए थे, जिन्हें खोलना मुश्किल हो रहा था। चंडीगढ़ से बीबीएमबी के चेयरमैन और उनकी तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर जाम हुए गेटों को खोलने का काम शुरू किया। बीबीएमबी के मजदूरों और मशीनों की मदद से गेट नंबर 2 को बीती शाम लगभग 7 बजे खोल दिया गया, जिससे पानी की निकासी शुरू हो गई। गेट नंबर 2 के खुलने के बाद गेट नंबर 1 के पास जमा सिल्ट भी बाहर निकलने लगी, जिससे इसे भी रात करीब 10 बजे खोला जा सका। अब डैम के सभी गेट फंक्शनल हैं और थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है।



अब पावर जैनरेशन पर फोकस : सुनील दत्त

बीएमबी के चीफ इंजीनियर सुनील दत्त शर्मा ने डैम के सभी गेट्स के फंक्शनल होने की पुष्टि की और कहा कि जाम हुए 2 गेट्स को खोलना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सभी के प्रयासों से इस समस्या को हल कर लिया गया है। अब बीबीएमबी प्रबंधन पावर जैनरेशन को प्राथमिकता दे रहा है। डैम में बड़ी मात्रा में कचरा जमा हो गया है, जिसमें लकड़ी और अन्य सामान शामिल हैं। इस कारण बग्गी टनल के लिए पानी की सप्लाई रोक दी गई है, जिससे डैहर पावर हाउस में बिजली उत्पादन ठप्प पड़ा हुआ है। कचरा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही बग्गी टनल के लिए पानी की सप्लाई भेजकर डैहर पावर हाऊस में बिजली उत्पादन को पुनः शुरू किया जाएगा।

