Hamirpur : विद्युत उपमंडल-1 में सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने लगवाए स्मार्ट मीटर, नहीं लगवाने वालों पर हो सकती है कार्रवाई

Hamirpur News : विद्युत उपमंडल-1 हमीरपुर के सहायक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाले झनियारी, मसियाणा, अमरोह, कुठेड़ा, धनेड़ और नाल्टी अनुभाग में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है। इन अनुभागों में सभी एनडीएनसी एवं व्यावसायिक...

Hamirpur News : विद्युत उपमंडल-1 हमीरपुर के सहायक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाले झनियारी, मसियाणा, अमरोह, कुठेड़ा, धनेड़ और नाल्टी अनुभाग में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है। इन अनुभागों में सभी एनडीएनसी एवं व्यावसायिक विद्युत कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसी प्रकार, अन्य अनुभागों में भी इन श्रेणियों के लगभग 95 प्रतिशत उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवा चुके हैं।



सहायक अभियंता ने बताया कि ये सभी स्मार्ट मीटर सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और किसी भी उपभोक्ता की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने बताया कि उपमंडल के अन्य उपभोक्ताओं के मीटर भी बदलने की प्रक्रिया जारी है। इसलिए, सभी उपभोक्ता सहयोग करें और अपने-अपने घरों में स्मार्ट मीटर अवश्य लगवाएं।

नहीं लगवाने वालों पर हो सकती है कार्रवाई

सहायक अभियंता ने बताया कि अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवाने में सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।