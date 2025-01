Kangra Airport: देहरादून-जयपुर-नोएडा के बाद अमृतसर-अहमदाबाद के लिए शुरू होंगी विमान सेवाएं

आने वाले कुछ महीनों में कांगड़ा स्थित गग्गल हवाई अड्डा कई नए-नए हवाई अड्डों से जुड़ जाएगा। इसके बारे में गग्गल हवाई अड्डे के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन द्वारा....

गग्गल (अनजान): आने वाले कुछ महीनों में कांगड़ा स्थित गग्गल हवाई अड्डा कई नए-नए हवाई अड्डों से जुड़ जाएगा। इसके बारे में गग्गल हवाई अड्डे के निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन द्वारा देहरादून-जयपुर-नोएडा के लिए गग्गल हवाई अड्डे से विमान सेवाएं शुरू करने के विषय पर गग्गल हवाई अड्डा प्रशासन ने इसे अनुमोदित करके डीसीए यानी (डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन) के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया है। मार्च महीने से ये विमान सेवाएं शुरू होने की प्रबल संभावनाएं हैं।

गग्गल एयरपोर्ट को अमृतसर से जोड़े जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर निदेशक ने कहा कि अमृतसर, अहमदाबाद को भी गग्गल हवाई अड्डे से जोड़ने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि गग्गल हवाई अड्डे को बौद्ध सर्किट, बिहार, गया से जोड़ने के प्रयास भी निरंतर जारी है।

