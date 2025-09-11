Main Menu

Himachal: स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षा न पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं पर होगी कार्रवाई, शिक्षा निदेशालय ने तलब की रिपाेर्ट

Edited By Vijay, Updated: 11 Sep, 2025 07:17 PM

स्कूलों में छठी से दसवीं तक की कक्षा को न पढ़ाने पर प्रवक्ता स्कूल न्यू पर कार्रवाई होगी। मामले पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से दो दिन में कंपलाइंस रिपोर्ट मांगी है।

शिमला (प्रीति): स्कूलों में छठी से दसवीं तक की कक्षा को न पढ़ाने पर प्रवक्ता स्कूल न्यू पर कार्रवाई होगी। मामले पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से दो दिन में कंपलाइंस रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) को छठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाना होगा। हालांकि विभाग ने इस संबंध में बीते 23 जुलाई को स्कूलों को निर्देश भी जारी किए थे। इसके तहत सभी स्कूलों को इन निर्देशों पर अमल करने को कहा गया था। 

प्रवक्ताओं को 11वीं और 12वीं कक्षा के अलावा छठी से 10वीं तक की कक्षाओं को भी पढ़ाने को कहा गया था, लेकिन विभाग की मानें तो अभी भी कई स्कूलों में इन निर्देशों पर अमल नहीं किया गया है, ऐसे में विभाग ने जिलों को 2 दिन के भीतर कंपलाइंस (अनुपालन) रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि क्या स्कूलों में किसी प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) द्वारा कोई लापरवाही बरती जा रही है। यदि हां तो ऐसे शिक्षकों के नाम निदेशालय भेजने को कहा गया है, ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके।

काॅलेजों को नुक्सान की रिपोर्ट भेजने के निर्देश
वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने इस दौरान सभी काॅलेजों को भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुक्सान की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने जुलाई, अगस्त और सितम्बर में हुए नुक्सान की रिपोर्ट भेजने को कहा है। इस दौरान नुक्सान का आकलन और इसका टैंटेटिव एस्टीमेट देने को कहा गया है। काॅलेज प्रमुखों को जल्द से जल्द यह रिपोर्ट देनी होगी, ताकि इसे सरकार को भेजा जा सके।

