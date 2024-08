हिमाचल में ED की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी, भाजपा पर कटाक्ष की पोस्ट वायरल

Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2024 04:52 PM

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में नगरोटा बगवां से कांग्रेस विधायक आरएस बाली और कोषाध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के निजी अस्पतालों और घरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी है। ईडी की टीमों ने कल देर रात तक दस्तावेजों की जांच की थी और आज भी वे जांच में जुटी हुईं हैं। ईडी ने नगरोटा बगवां के सूद नर्सिंग अस्पताल, मटौर के सिटी अस्पताल, ऊना के श्री बांके बिहारी अस्पताल, मंडी के नीलकंड अस्पताल और कुल्लू के ढालपुर के श्रीहरिहर अस्पताल में भी छापेमारी की है। यह छापेमारी आयुष्मान भारत और हिम केयर स्कीम की संभावित गड़बड़ियों से जुड़ी बताई गई है।



सोशल मीडिया पोस्ट हो रही वायरल

इस छापेमारी के बीच आरएस बाली के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा पर कटाक्ष किया गया है। पोस्ट में लिखा गया कि "प्रदेश में सबसे बड़े अंतर से पहला चुनाव जीतने वाले और पर्यटन प्रमुख बनने वाले युवा विधायक के घर केंद्र सरकार के 200 बंदूकधारी और 40 वाहन पहुंच जाते हैं। यह सब तब होता है जब पूर्व सीएम कांग्रेस के कुछ विधायकों को भाजपा में शामिल करवा लेते हैं। वे विधायक भाजपा में क्यों शामिल हुए? इसमें किस तरह का लेन-देन हुआ? यह सवाल क्यों नहीं उठता? लेकिन एक नेता जिसे दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों का समर्थन प्राप्त है, उसे राज्य के सबसे बड़े रोजगार और स्वास्थ्य सेवा अभियान के आयोजन के दो दिन बाद ही शोषण का सामना करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसका आनंद लिया।"

