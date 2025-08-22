Mandi: एनएच-305 पर गिरा क्षतिग्रस्त 3 मंजिला भवन, बड़े वाहनों के लिए यातायात बंद

बालीचौकी के जीरो चौक से गुजरते एन.एच. पर क्षतिग्रस्त 3 मंजिला भवन सड़क पर गिर गया है, जिसके कारण एनएच-305 बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है।

बालीचौकी (फरेंद्र): बालीचौकी के जीरो चौक से गुजरते एनएच पर क्षतिग्रस्त 3 मंजिला भवन सड़क पर गिर गया है, जिसके कारण एनएच-305 बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बिजली को तुरंत प्रभाव से काट दिया। भवन गिरने से बिजली बोर्ड की तारें भी क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर जा गिरी थीं। इस भवन में 5 दुकानें थीं, जिन्हें समय रहते ही प्रशासन ने पहले ही खाली कर दिया था।

ऐसे में अब एनएच के दूसरी तरफ बने भवनों को भी खतरा बना हुआ है, जबकि अन्य क्षतिग्रस्त भवन भी गिरने की कगार पर आ गए हैं। घटना शुक्रवार रात लगभग 9.30 बजे पेश आई है। एनएच किनारे सड़क पर चल रहे लोगों ने क्षतिग्रस्त भवन से कुछ आवाज सुनी, जिसके बाद सड़क के दूसरी तरफ रह रहे भवन मालिकों को भी सूचना दी कि यह भवन गिरने वाला है। देखते ही देखते कुछ ही देर में यह 3 मंजिला भवन सड़क पर जा गिरा। इसके चलते लगभग 1 घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। गनीमत यह रही कि भवन के गिरने के समय कोई वाहन उसकी चपेट में नहीं आया। उधर, एसडीएम बालीचौकी देवी राम ने बताया कि पुलिस जवानों को एनएच पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अन्य भवन भी गिरने की कगार पर हैं।