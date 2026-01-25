Main Menu

  Himachal: शाम तक घर नहीं लौटा छात्र... फिर तलाशने निकले पिता के पैरों तले खिसक गई जमीन

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Jan, 2026 03:19 PM

ऊना जिले के अंब उपमंडल में शनिवार की रात एक ऐसी ही हृदयविदारक घटना घटी, जिसने मुबारिकपुर क्षेत्र में मातम पसरा दिया है। कलरुही स्कूल में पढ़ने वाले विनय कुमार की एक सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु ने न केवल एक परिवार का भविष्य छीन लिया, बल्कि...

हिमाचल डेस्क। ऊना जिले के अंब उपमंडल में शनिवार की रात एक ऐसी ही हृदयविदारक घटना घटी, जिसने मुबारिकपुर क्षेत्र में मातम पसरा दिया है। कलरुही स्कूल में पढ़ने वाले विनय कुमार की एक सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु ने न केवल एक परिवार का भविष्य छीन लिया, बल्कि स्थानीय प्रशासन और सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या है पूरी घटना?

वार्ड नंबर-6, मुबारिकपुर के रहने वाले गुरदयाल सिंह का पुत्र विनय शनिवार को सामान्य दिनों की तरह घर से निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। रात 8 बजे तक जब घर की चौखट पर उसकी आहट नहीं सुनाई दी, तो परिजनों की घबराहट बढ़ गई। आनन-फानन में उसकी खोजबीन शुरू हुई।

तलाश के दौरान वंसल हाइड्रा वर्कशॉप के पास सड़क किनारे विनय की चप्पल बरामद हुई, जिसने किसी अनहोनी का संकेत दिया। पास ही झाड़ियों में विनय लहूलुहान और बेसुध हालत में पड़ा मिला। उसे तुरंत अंब के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।

जांच के घेरे में 'हिट एंड रन' मामला

परिजनों और स्थानीय लोगों का स्पष्ट आरोप है कि यह एक 'हिट एंड रन' का मामला है। किसी अज्ञात वाहन ने विनय को जोरदार टक्कर मारी और उसे मरणासन्न स्थिति में छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

स्थानीय आक्रोश: तकनीक के दौर में देरी क्यों?

इस हादसे ने क्षेत्र के लोगों में भारी रोष पैदा कर दिया है। लोगों का तर्क है कि:

घटनास्थल के पास कई CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि फुटेज की गहनता से जांच कर दोषी को अविलंब सलाखों के पीछे भेजा जाए।

पुलिस प्रशासन का पक्ष

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एएसपी संजीव भाटिया ने कहा है कि पुलिस हर संभावित कोण से तफ्तीश कर रही है। आसपास के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों के कैमरों को खंगाला जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आरोपी चालक जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा।

"एक मेधावी छात्र का इस तरह जाना केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की क्षति है। इंसाफ में देरी नहीं होनी चाहिए।" — स्थानीय निवासी

