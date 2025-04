Kangra: धर्मशाला में 7वीं नैशनल मास्टर गेम्स का आगाज, 102 साल के जगतार सिंह ने लगाई 100 मीटर की दौड़

धर्मशाला के सिंथैटिक ट्रैक में रविवार को शुरू हुई सातवीं नैशनल मास्टर गेम्स के पहले दिन हुई विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के तहत महिलाओं की 30 से ज्यादा आयु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में असम की पूर्वी ने पहला, पंजाब की सिमरन प्रीत ने दूसरा जबकि असम की रहिमा ने...

धर्मशाला (विवेक): धर्मशाला के सिंथैटिक ट्रैक में रविवार को शुरू हुई सातवीं नैशनल मास्टर गेम्स के पहले दिन हुई विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के तहत महिलाओं की 30 से ज्यादा आयु वर्ग की 100 मीटर दौड़ में असम की पूर्वी ने पहला, पंजाब की सिमरन प्रीत ने दूसरा जबकि असम की रहिमा ने तीसरा स्थान हासिल किया। 35 प्लस आयु वर्ग में असम की सोफिया बेगम ने पहला, असम की ही होमसिरा ने दूसरा जबकि मध्य प्रदेश की संगीता ने तीसरा स्थान अर्जित किया। 40 प्लस आयु वर्ग में केरल की जूबीजोश, मध्य प्रदेश की सोनी पाठक ने दूसरा जबकि पश्चिम बंगाल की शिल्पी घोष ने तीसरा स्थान हासिल किया। 45 प्लस आयु वर्ग में असम की बोंटी गोगोई ने पहला, थानेश्वरी ने दूसरा जबकि सोनमोनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 50 प्लस आयु वर्ग में असम की साहीना ने पहला, बंदना ने दूसरा जबकि रेखा रानी ने तीसरा स्थान हासिल किया।

55 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल की सपना राय ने पहला, केरल की केपी कुमारी ने दूसरा जबकि असम की मंजोति ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 60 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल की रितु गुप्ता ने पहला, असम की गीतिसाइपिया ने दूसरा जबकि असम की ही मोनी गगोई ने तीसरा स्थान अर्जित किया। 65 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल की मंजूश्री ने पहला जबकि सोमा दत्ता ने दूसरा स्थान हासिल किया। हिमाचल की सुदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 70 प्लस आयु वर्ग में मध्य प्रदेश की जयनिगम ने पहला, तेलंगाना की यसाईलजा ने दूसरा स्थान हासिल किया। 75 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल की मीना राय ने पहला जबकि मंजूश्री ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ के 55 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल की लिथु राय पहले और पंजाब की परमजीत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 60 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल की दीप्ति पहले, मध्य प्रदेश की डाॅ. वीना दूसरे जबकि असम की रेनु तीसरे स्थान पर रही। 65 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल की कृष्णा ने पहला व वीना पाणी ने दूसरा जबकि हरियाणा की वीरामति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 70 प्लस आयु वर्ग में असम की रीता ने प्रथम जबकि तेलंगाना की यसाईलजा ने दूसरा स्थान अर्जित किया। 80 प्लस आयु वर्ग में हरियाणा की जोगिंद्र ने पहला, महाराष्ट्र की जयंत ने दूसरा जबकि उत्तर प्रदेश की शिवचरण ने तीसरा स्थान हासिल किया।

पुरुष वर्ग के लाॅन्ग जंप के 30 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल के पप्पू दास ने पहला व ध्रुवतम ने दूसरा स्थान जबकि असम के लखन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 35 प्लस आयु वर्ग में हरियाणा के सुरेंद्र ने पहला, जम्मू-कश्मीर के जयकुमार ने दूसरा व असम के पदम दास ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 40 प्लस आयु वर्ग में हरियाणा के कुंवरदीप ने पहला, तेलंगाना के एमरवि ने दूसरा और हिमाचल के तुलसीराम ने तीसरा स्थान अर्जित किया है। 45 प्लस आयु वर्ग में केरल के वेजु एचएन ने पहला, असम के जयंत ने दूसरा व मध्य प्रदेश के अनीश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

50 प्लस आयु वर्ग में मध्य प्रदेश के राम गोपाल ने पहला, असम के सत्य नाथ ने दूसरा व पश्चिम बंगाल के अतिंद्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 55 प्लस वर्ग में हिमाचल के रमेश, केरल के अगिल बिजु व पंजाब के सुरजीत सिंह पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। 60 प्लस आयु वर्ग में पंजाब के जागीर सिंह ने पहला, असम के अनिल चंद्रा ने दूसरा व पंजाब के पलविंदर ने तीसरा स्थान अर्जित किया। 65 प्लस आयु वर्ग में हरियाणा के कृष्ण चंद ने पहला, असम के मोहरोम अली ने दूसरा व हिमाचल के अमर सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

70 प्लस आयु वर्ग में पश्चिम बंगाल के उपेंद्र राज ने पहला, मध्य प्रदेश के जगराम ने दूसरा व असम के प्रोबीन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 75 प्लस आयु वर्ग में असम के एमडी इस्लाम जबकि 80 प्लस आयु वर्ग में राजस्थान के रिचपाल पहले स्थानों पर रहे। इन खेलों में 102 वर्ष के वायोवृद्ध जगतार सिंह ने 100 मीटर रेस 23.60 सैकेंड में पूरा कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

