  • Himachal: पति के साथ पत्नी भी हाे गई नशे का शिकार, चिट्टे की बड़ी खेप के साथ 7 लाेग गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 21 Jan, 2026 05:21 PM

7 people including husband wife arrested with heroin

नशा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हमीरपुर सदर पुलिस थाना की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पति-पत्नी समेत कुल 7 लोगों को भारी मात्रा में चिट्टा (हैरोइन) के साथ गिरफ्तार किया...

हमीरपुर (अजय): नशा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हमीरपुर सदर पुलिस थाना की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पति-पत्नी समेत कुल 7 लोगों को भारी मात्रा में चिट्टा (हैरोइन) के साथ गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जिले के नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है।

पहला मामला: प्रतापनगर में रेड, 5 गिरफ्तार
सदर थाना प्रभारी इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतापनगर क्षेत्र में चिट्टे की एक बड़ी खेप पहुंचने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और प्रतापनगर के एक मकान में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने मौके से पति-पत्नी समेत 5 युवकों को रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश कुमार (32) पुत्र विजय कुमार निवासी मकान नंबर- 72 वार्ड नंबर- 3 प्रतापनगर हमीरपुर, ललित ठाकुर (42) पुत्र होशियार सिंह निवासी गांव कोहलड़ी, डाकघर झनियारा व जिला हमीरपुर, नरेश कुमार (26) पुत्र सुनील कुमार निवासी गांव अणु कलां, डाकघर व जिला हमीरपुर, आदित्य पंडित (36) पुत्र कृष्ण शर्मा निवासी मकान नंबर 162 , प्रतापगली , वार्ड नंबर-5 हमीरपुर और उसकी पत्नी अनु कुमारी (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 39.78 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजेश कुमार और आदित्य पंडित पर पहले से ही एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं और ये काफी समय से पुलिस के रडार पर थे।

शादी के बाद पत्नी भी बनी नशे की शिकार
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू पति-पत्नी (आदित्य और अनु) की गिरफ्तारी है। सूत्रों के अनुसार आदित्य पंडित पहले से ही नशे का आदी था। उस पर पहले भी एनडीपीएस का मामला दर्ज हुआ है। शादी के बाद उसकी पत्नी अनु भी इस दलदल में फंस गई और दोनों साथ में नशे का सेवन करने लगे। जिस वक्त पुलिस ने प्रतापनगर के मकान में रेड की, उस समय यह जोड़ा वहां चिट्टा खरीदने पहुंचा था। शहर में युवतियों के बीच बढ़ते नशे के प्रचलन ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है।

दूसरा मामला: भोटा में नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए 2 युवक
वहीं, दूसरे मामले में पुलिस ने भोटा में नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सुखविंदर सिंह (30) निवासी जिला ऊना और साहिल (27) निवासी बड़सर, हमीरपुर के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर इनके पास से 13.83 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस रिमांड पर भेजे गए आरोपी
मामले की पुष्टि करते हुए एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 24 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश मिले हैं।

जिला को ड्रग्स फ्री बनाने में इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह की भूमिका अहम 
गौरतलब है कि इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह के नेतृत्व में सदर पुलिस ने पिछले कुछ समय में पंजाब और बाहरी राज्यों से जुड़े कई मुख्य सप्लायरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर जिले को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है।

