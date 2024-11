Shimla: नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 मामलों में चिट्टे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार

शिमला जिला में चिट्टा नशा का कारोबार बढ़ता जा रहा है। वहीं शिमला पुलिस भी नशे के कारोबार करने वालों की धड़पकड़ कर रही है। शिमला पुलिस ने चिट्टे के 3 मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

शिमला (ब्यूरो): शिमला जिला में चिट्टा नशा का कारोबार बढ़ता जा रहा है। वहीं शिमला पुलिस भी नशे के कारोबार करने वालों की धड़पकड़ कर रही है। शिमला पुलिस ने चिट्टे के 3 मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस के विशेष जांच दल की टीम शोघी बैरियर में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर पावंटा से शिमला आ रही एक बस की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 3 लोगों के कब्जे से 8.330 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। ये तीनों लोगों एक ही परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनकी पहचान सुमन (32) पत्नी अजीत राम ढारा नंबर 32 डाऊनडेल फागली, रितिक पुत्र कैलाश निवासी डाऊन डेल फागली और 70 वर्षीय पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय मिसरी राम निवासी ढारा नंबर-32 डाऊनडेल फागली के रूप में हुई है। इनके खिलाफ बालूगंज थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वहीं दूसरा मामला भी बालूगंज थाने के तहत पेश आया है। विशेष जांच दल की टीम ने ही तारादेवी बाइफ रकेशन टुटू में गश्त के दौरान एक युवक के कब्जे 7.500 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। यह युवक भी एक बस में शिमला की तरफ आ रहा था। शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच पुलिस की टीम ने बस को तलाशी के लिए रोका। इस दौरान एक युवक के कब्जे से चिट्टा बरामद किया गया। युवक की पहचान कमलेश कुमार पुत्र हरीश कुमार निवासी गांव झिझावन, डाकघर सुजैला व तहसील अर्की के रूप में हुई है।

तीसरे मामले में शिमला पुलिस ने रोहड़ू में डोडरा के एक 24 वर्षीय युवक से चिट्टा बरामद किया है। रोहड़ू थाने की टीम बंचुना कैंची में शाम करी सवा 7 बजे गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस ने एक युवक की शक के आधार पर तलाशी ली। युवक के कब्जे से 4.61 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। युवक की पहचान ऋतिक राठौर पुत्र राजकुमार निवासी गांव डोडरा, तहसील डोडरा क्वार के रूप में हुई है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। शिमला पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरैंस की नीति अपना नहीं है। नशेड़ियों व तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

