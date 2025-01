Una: कमरे में अंगीठी जलाकर सोए परिवार के 5 सदस्य हुए बेहोश, 2 की हालत नाजुक

जिला ऊना की ग्राम पंचायत डडवाड़ा में एक परिवार के 5 लोग कमरे में अचेत अवस्था में पाए गए। मामले की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों को सूचित किया....

ऊना (विशाल): जिला ऊना की ग्राम पंचायत डडवाड़ा में एक परिवार के 5 लोग कमरे में अचेत अवस्था में पाए गए। मामले की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों को सूचित किया और सभी अचेत लोगों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया। प्रभावित परिवार में उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले हरिचरण उनकी पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं।



क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सकों और पैरा मैडीकल स्टाफ ने सभी बेहोश लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई। हालांकि 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसमें से एक को पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने भी इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस परिवार ने रात को सोने के समय सर्दी से बचने के लिए अपने कमरे में लकड़ी की अंगीठी जलाई थी।



बंद कमरा होने के चलते इसकी जहरीली गैस ने दंपति और उसके तीनों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हफ्ते में इस तरह का यह दूसरा मामला जिला में सामने आ चुका है। इससे पहले शहर की नजदीकी ग्राम पंचायत जलग्रां में उत्तर प्रदेश के ही निवासी पिता-पुत्र कमरे में मृत मिले थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने भी लोगों को सूचित करते हुए बिना वैंटीलेशन के कमरे में इस तरह की अंगीठी जलाने से मनाही की थी।



क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के एमएस डॉ. संजय मनकोटिया ने बताया कि इन लोगों में 2 की हालत ज्यादा नाजुक है, जिसमें से एक को गंभीर हालत के चलते पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया जा रहा है जबकि 3 लोग खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति रात को सोते समय अपने कमरे में इस तरह की अंगीठी जलाने से परहेज करे, यह जानलेवा हो सकता है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here