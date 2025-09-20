Kullu: नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 2 अलग-अलग मामलों में 4 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और जिला पुलिस की टीमों ने कुल 4 युवकों को 41 ग्राम से अधिक चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है।

कुल्लू (संजीव): हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और जिला पुलिस की टीमों ने कुल 4 युवकों को 41 ग्राम से अधिक चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 पंजाब के और 2 स्थानीय निवासी हैं। दोनों मामलों में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पहले मामले में एएनटीएफ कुल्लू की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब से कुछ युवक नशे की खेप लेकर आए हैं। सूचना के आधार पर टीम ने बजौरा बाईपास रोड पर बजौरा फोरलेन पुल के पास नाकाबंदी की। इस दौरान दो संदिग्ध युवकों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 29 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान प्रिन्स कुमार (26) पुत्र मनोहर लाल और प्रिन्स कुमार (21) पुत्र किरण कुमार निवासी समराला चौक, गुरु अर्जुन देव नगर, लुधियाना (पंजाब) के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भुंतर पुलिस थाने में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि वे यह नशा कहां से लाए थे और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी। मामले में गहनता से जांच जारी है।

दूसरे मामले में मणिकर्ण घाटी के अंतर्गत आने वाली जरी पुलिस चौकी की टीम ने बगयान्दा के पास यातायात जांच के लिए नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक स्कूटी (एचपी 34ई-1445) को चैकिंग के लिए रोका गया। स्कूटी पर 2 युवक सवार थे, जो पुलिस को देखकर घबरा गए। पुलिस ने जब नियमानुसार उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 12.660 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पूर्ण चंद (27) पुत्र बलराम, निवासी गांव व डाकघर मणिकर्ण और गुरपाल सिंह (29) पुत्र इकबाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर जरी के रूप में की गई है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मणिकर्ण पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में भी नशे के खरीद-फरोख्त के नैटवर्क का पता लगाने में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

