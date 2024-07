सोलन में खत्म होगी पार्किंग की समस्या, नगर निगम की बैठक में 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग को मिली मंजूरी

Edited By Vijay, Updated: 30 Jul, 2024 06:13 PM

पार्किंग की विकराल हो चुकी समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर में एक साथ 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे शहर वासियों व शहर में प्रतिदिन आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

सोलन (ब्यूरो): पार्किंग की विकराल हो चुकी समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने शहर में एक साथ 3 मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे शहर वासियों व शहर में प्रतिदिन आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इन पार्किंग के लिए पहले ही फीजिबिलिटी जांचने के लिए सॉयल टैस्टिंग करवाई जा चुकी है। इसमें पुराने बस स्टैंड के पास बनने वाली पार्किंग के लिए सेना से हस्तांतरित होने वाली जमीन के एवज में 86 लाख रुपए देने को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि पिछले करीब डेढ़ दशक से शहर में कोई नई पार्किंग नहीं बन पा रही थी, जिससे यहां पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही थी। लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को शहर के आसपास अपनी गाड़ियां पार्क करने की समस्या आ रही थी। नगर निगम की में एक साथ 3 पार्किंग को मंजूरी मिलने से न केवल शहर की एक बड़ी समस्या दूर होगी बल्कि निगम के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे।

पुराने बस अड्डे के पास 2 दशकों से लंबित था प्रोजैक्ट

सोलन के पुराने बस अड्डे के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रोजैक्ट पिछले दो दशकों से लटका हुआ था। अब नगर निगम को 900 वर्ग मीटर की जमीन मिल चुकी है जबकि 3200 वर्ग मीटर में से बाकी की जगह अभी भी सेना के पास है। सेना ने इस जमीन को नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इसके लिए सेना अपने क्षेत्र को कवर करने के लिए फैंसिंग और सड़क की ग्रेड को ठीक करने की शर्त रखी है। इसके लिए करीब 86 लाख रुपए का खर्च आंका गया है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। पार्किंग के बन जाने से यहां करीब 300 छोटी गाड़ियां पार्क करने की सुविधा मिलेगी।

ठोडो मैदान व अग्निशमन कार्यालय के समीप बनेगी पार्किंग

ओल्ड बस स्टैंड के अलावा ठोडो मैदान स्थित बैडमिंटन हॉल के समीप और राजगढ़ रोड पर अग्निशमन कार्यालय के पास भी बहुमंजिला पार्किंग बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। इन पार्किंग के निर्माण से शहर में सैंकड़ों वाहनों को पार्क करने की सुविधा मिलेगी, जिससे वर्तमान में पार्किंग की कमी की समस्या से राहत मिलेगी।

क्या बाेले पार्षद और नगर निगम की कमिश्नर

पार्षद शैलेंद्र गुप्ता और नगर निगम की कमिश्नर एकता काप्टा ने इसे नगर निगम की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि यह कदम शहरवासियों की लंबित मांग को पूरा करेगा और पार्किंग की समस्या का समाधान करेगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here