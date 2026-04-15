सिरमौर में दुर्लभ फर्न की तस्करी पर कड़ा एक्शन: खेप बरामद, वसूला मोटा जुर्माना

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Apr, 2026 05:26 PM

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में वन विभाग ने अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। वन विभाग ने संगड़ाह क्षेत्र में दुर्लभ 'बिरना' फर्न से लदी एक पिकअप को पकड़कर तस्कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में वन विभाग ने अवैध तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। वन विभाग ने संगड़ाह क्षेत्र में दुर्लभ 'बिरना' फर्न से लदी एक पिकअप को पकड़कर तस्कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी

वन विभाग को संगड़ाह-गत्ताधार मार्ग पर दुर्लभ फर्न की तस्करी की सूचना मिली थी। इसी आधार पर कार्यवाहक रेंज ऑफिसर सत्य प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने पिऊलीलाणी नामक स्थान पर नाकाबंदी की। तलाशी के दौरान पिकअप वाहन (HP 08-0220) से करीब 1 क्विंटल बिरना फर्न बरामद की गई। यह फर्न 'घाटों' के आरक्षित वन क्षेत्र से अवैध रूप से लाई जा रही थी।

आरोपी पर 30,000 रुपये का जुर्माना

डीएफओ (रेणुका जी) बलदेव राज कंडेटा ने बताया कि वाहन चालक की पहचान यशपाल (निवासी चौरास गांव) के रूप में हुई है। पकड़ी गई फर्न को कब्जे में लेने के बाद आरोपी से 30,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में वनकर्मी सत्यपाल, मुकेश, रवि और विक्रांत की टीम शामिल रही।

महानगरों में सजावट के लिए बढ़ी मांग

'बिरना' फर्न हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाली एक दुर्लभ वनस्पति है। अपनी खूबसूरती के कारण दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में फूलों के गुलदस्तों को सजाने के लिए इसकी भारी मांग रहती है। तस्कर अक्सर वन विभाग की नजरों से बचने के लिए इसे सब्जियों की गाड़ियों में छिपाकर हरियाणा और अन्य राज्यों में भेजते हैं।

व्यापार पर प्रतिबंध और विभाग की चेतावनी

स्थानीय स्तर पर इस फर्न के व्यापार को अनुमति देने की मांग उठती रही है, लेकिन वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है। वन कानूनों के तहत इसका व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।