Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Mandi: पुलिस काे नाकाबंदी पर मिली सफलता, अफीम और चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार

Mandi: पुलिस काे नाकाबंदी पर मिली सफलता, अफीम और चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2025 04:05 PM

2 youth arrested with opium and hashish

सुंदरनगर थाना की पुलिस टीम ने दो मामलों में अफीम व चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुंदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है।

सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर थाना की पुलिस टीम ने दो मामलों में अफीम व चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुंदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में सुंदरनगर थाना पुलिस ने पुंघ फोरलेन पर नाका लगा रखा था। इस दौरान पैदल जा रहा एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और तेज गति से नजर चुराते हुए जाने लगा। युवक की गतिविधि पर संदेह होने के बाद पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली तो उसके कब्जे से 92 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी कपूर चंद पुत्र सुंदर सिंह निवासी गांव चुनाणी डाकघर खोलानाल तहसील बाली चौकी जिला मंडी को गिरफ्तार कर लिया।

दूसरे मामले में भी सुंदरनगर थाना पुलिस ने पुंघ फोरलेन पर नाके के दौरान एक बाइक को जांच के लिए रोका। बाइक सवार युवक की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 223 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने बाइक सवार अभिषेक कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी गांव लोहट डाकघर डुमेहर तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। डीएसपी भारत भूषण ने दो मामलों में अफीम व चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!