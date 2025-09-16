Mandi: पुलिस ने किराए के कमरे में दी दबिश, चिट्टे की खेप सहित 2 युवक गिरफ्तार

जिला पुलिस मंडी ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 18.3 ग्राम चिट्टा (हैरोइन) बरामद किया है। इस सिलसिले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

मंडी (रजनीश): जिला पुलिस मंडी ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 18.3 ग्राम चिट्टा (हैरोइन) बरामद किया है। इस सिलसिले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर मंडी के तहत एक किराए के कमरे में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हंसराज पुत्र चूड़ामणि निवासी संगलवाड़ा, थुनाग और राहुल ठाकुर पुत्र मोहन सिंह निवासी बुंग थुनाग के कमरे पर छापेमारी की।

तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 18.3 ग्राम चिट्टा बरामद किया। दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ सदर मंडी पुलिस थाने में एनडी एंड पीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले में आगे की जांच जारी है।

