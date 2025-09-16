Main Menu

Bilaspur: पुलिस को देखते ही उड़ गए हाेश...कार से मिली नशे की खेप, पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2025 04:46 PM

2 youth arrested with hashish

घुमारवीं पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार से 736.7 ग्राम चरस बरामद की और मौके से पंजाब निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

घुमारवीं (जम्वाल): घुमारवीं पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार से 736.7 ग्राम चरस बरामद की और मौके से पंजाब निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना घुमारवीं की टीम ने सोमवार रात को सनोड़ बस स्टॉप के समीप नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को जांच के लिए रोका गया। गाड़ी में सवार दोनों युवक पुलिस को देखकर बुरी तरह घबरा गए, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। जब पुलिस टीम ने कार और युवकों की गहनता से तलाशी ली, तो उनके कब्जे से 736.7 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की पहचान साहिल (24) निवासी फतेहाबाद और लवप्रीत सिंह (28) निवासी बनूर, मोहाली, जिला एसएएस नगर, पंजाब के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह चरस की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था, ताकि इस नैटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके।

इस मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने कहा कि पुलिस नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरैंस की नीति अपना रही है। हमारा अभियान लगातार जारी है और किसी भी सूरत में नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाया जा सके।

