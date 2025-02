Chamba: सुंडला और पांगी के 2 शिक्षकों को मिला डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान

शिक्षा खंड सुंडला एवं पांगी के अंतर्गत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में मौड़ा एवं कुलाल में बतौर प्राथमिक अध्यापक कार्यरत 2 शिक्षकों युद्धवीर टंडन व सुरेंद्र कुमार को बसंत पंचमी के अवसर पर....

तेलका (इरशाद): शिक्षा खंड सुंडला एवं पांगी के अंतर्गत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में मौड़ा एवं कुलाल में बतौर प्राथमिक अध्यापक कार्यरत 2 शिक्षकों युद्धवीर टंडन व सुरेंद्र कुमार को बसंत पंचमी के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक सम्मान समारोह में डाॅ. एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथियों के रूप में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, राजगढ़ के सांसद रोडमाल नागर, स्थानीय विधायक हजारी लाल डांगी सहित जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने शिरकत की। इस सम्मान समारोह के लिए देशभर से हजारों शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें से राष्ट्र स्तरीय चयन समिति ने मात्र 100 शिक्षकों का चयन किया। समारोह का आयोजन शिक्षा सागर फाऊंडेशन द्वारा किया गया।

फाऊंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश भाई प्रजापति ने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक युद्धवीर टंडन काे स्मृतिचिन्ह देकर विशेष रूप से स्वागत किया। जिला के ये दोनों ही शिक्षक अपने नवाचारी तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। शिक्षक युद्धवीर टंडन द्वारा शिक्षा व बच्चों के लिए अभी तक आधा दर्जन से भी ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है जिसमें ई-पुस्तक भी शामिल है। खेल-खेल में गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यरत शिक्षक सुरेंद्र की अपनी अलग ही पहचान है। दोनों शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार मिलने से जिला के समस्त शिक्षकों व पुरस्कृत अध्यापकों के परिवारजनों में प्रसन्नता की लहर है।

