Chamba: निजी होटल मैनेजर की हत्या मामले में 2 और गिरफ्तार, कोर्ट से मिला 3 दिन का रिमांड

बनीखेत में निजी होटल के मैनेजर की हत्या के मामले की जांच तेज हो गई है। हत्या के आरोप में 2 पुलिस जवानों व कुक के बाद अब हमले में घायल सचिन व होटल के इलैक्ट्रीशियन को भी हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया गया है।

बनीखेत (पार्थ): बनीखेत में निजी होटल के मैनेजर की हत्या के मामले की जांच तेज हो गई है। हत्या के आरोप में 2 पुलिस जवानों व कुक के बाद अब हमले में घायल सचिन व होटल के इलैक्ट्रीशियन को भी हिरासत में लेकर जेल में बंद कर दिया गया है। वीरवार को सचिन व होटल इलैक्ट्रीशियन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों को 3 दिन का रिमांड मिला है। आगामी 3 दिनों तक पुलिस दोनों से पूछताछ करेगी। इससे पूर्व घायल सचिन ने घटना बारे कुछ याद न होने की बात कही थी। वहीं पहले से ही 2 पुलिस जवानों व कुक से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है। अब मामले में 5 लोगों से पूछताछ होगी।

बता दें कि नए साल के मौके पर बनीखेत के एक निजी होटल में देर रात होटल कर्मियों व पुलिस कर्मियों के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान होटल प्रबंधक की मौत हो गई थी, वहीं एक होटल कर्मी और आरोपी एक पुलिस जवान भी घायल हुआ था। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि मामले में अब घायल व होटल इलैक्ट्रीशियन को हिरासत में लिया गया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। सभी को अब 1 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

