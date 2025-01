Himachal: प्रदेश सरकार ने बदले 2 आईएएस अधिकारी, 5 एचएएस को सौंपा अतिरिक्त जिम्मा

प्रदेश सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को तबदील किया है, जबकि 5 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है।

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को तबदील किया है, जबकि 5 एचएएस अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। तबदील किए गए आईएएस अधिकारियों में एडीसी व प्रोजैक्ट डायरैक्टर डीआरडीए सोलन अजय कुमार यादव को एमडी एचपीएससी एंड एसटी डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन सोलन के अतिरिक्त एडी महिला विकास निगम सोलन का दायित्व सौंपा है। एडीसी काजा राहुल जैन को सरकार ने एडीसी व प्रोजैक्ट डायरैक्टर डीआरडीए सोलन के पद पर तबदील किया है।

सरकार ने एचएएस अधिकारी एवं एसडीएम काजा शिखा को एडीएम काजा के पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। वहीं एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा को एडीएम कानून व्यवस्था शिमला, सहायक बंदोबस्त अधिकारी सोलन नरेंद्र कुमार को सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की, एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा को संयुक्त निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान मनाली एवं सहायक आयुक्त व तहसीलदार झंडूता कुनिका को एसडीएम झंडूता का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। कार्मिक विभाग की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

