Solan: परवाणू में दर्दनाक हादसा, हाई टैंशन तार की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत

Edited By Vijay, Updated: 28 May, 2025 12:44 PM

हिमाचल प्रदेश के परवाणू में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जिसमें हाई टैंशन (एचटी) तार की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई।

सोलन (नरेश पाल): हिमाचल प्रदेश के परवाणू में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जिसमें हाई टैंशन (एचटी) तार की चपेट में आकर 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा परवाणू के सैक्टर-4 नारायल के पास मंगलवार रात उस वक्त हुआ, जब एक ट्रांसफार्मर का कंडेन्सर अचानक फट गया और हाई टैंशन तार सड़क पर आ गिरी। दुर्भाग्यवश उसी समय वहां से 2 युवक बाइक पर गुजर रहे थे जोकि बिजली की चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को गंभीर हालत में ईएसआई अस्पताल परवाणू पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है।

उधर, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता विकास गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ट्रांसफार्मर के कंडेन्सर के फटने से हाई टैंशन तार नीचे गिरी, जिससे यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि अस्पताल में दोनों युवकों की मृत्यु की पुष्टि डॉक्टरों ने कर दी है। वहीं पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल की छानबीन कर रही है। हादसे के असली कारणों की पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही की जा सकेगी।

