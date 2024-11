Solan: सट्टे के पैसों के लेनदेन को लेकर हुई हत्या मामले में 18वां आरोपी UP से गिरफ्तार

बद्दी ट्रक यूनियन के पास 25 अगस्त को हुई एक मारपीट व हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 18वें आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

बीबीएन (ठाकुर): बद्दी ट्रक यूनियन के पास 25 अगस्त को हुई एक मारपीट व हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 18वें आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अगस्त माह में सट्टे के पैसों के लेनदेन को लेकर हुए एक झगड़े के उपरांत एक युवक की मौत हो गई थी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और मारपीट करने वाले सभी युवकों के चेहरे उसमें नजर आ गए थे। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक 18 युवाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया है।

इस हत्या प्रकरण में बद्दी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अब आरोपित रकीब (19) पुत्र बिलाल निवासी नसीरपुर मजीर, लश्वर बाझा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी बद्दी इल्मा अफरोज ने बताया कि इस मामले में यह आरोपित फरार चल रहा है जिसे हमारी साइबर सैल और एआई वैब सैल की सहायता से उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे अब अदालत में पेश किया जाएगा और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला पुलिस बद्दी के एएसपी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की है।

