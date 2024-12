Himachal: 14 अस्पतालों को मिले डैंटल डाॅक्टर, अनुबंध के आधार पर प्रतिमाह इतना मिलेगा वेतन

राज्य के 14 अस्पतालों को डैंटल डाॅक्टर मिल गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इनकी नियुक्तियों संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है

शिमला (संतोष): राज्य के 14 अस्पतालों को डैंटल डाॅक्टर मिल गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इनकी नियुक्तियों संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है और इन्हें नई जगहों पर पोस्टिंग दे दी है। अनुबंध के आधार पर एक वर्ष तक प्रतिमाह इन्हें 33,660 रुपए वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत डाॅ. रेणुका ठाकुर निवासी पंजोत को सीएच गगरेट, ऊना, डाॅ. महक वर्मा निवासी अमरकोट को सीएचसी राजपुर, सिरमौर, डाॅ. अनीता ठाकुर निवासी पनियाला को सीएचसी भदसाली, ऊना, डाॅ. रोहिणी चौहान निवासी सदराड़ा को सीएच चौपाल में तैनाती दी है।

इसी तरह डाॅ. रिशिका डोगरा निवासी धार को सीएच थुरल, कांगड़ा, डाॅ. आयुषी गौतम निवासी नयानगर को सीएचसी मझीन, कांगड़ा, डाॅ. प्रीती सागर निवासी कस्बा कोटला को सीएचसी रे, कांगड़ा, डाॅ. सचिन तोमर निवासी चौहान का बाग को ईएसआई बरोटीवाला, सोलन, डाॅ. सृष्टि बजाज निवासी बड़ाघाट को सीएचसी तलाई, बिलासपुर, डाॅ. सचिन सैणी निवासी लोअर अर्नियाला को सीएचसी बीटां, ऊना, डाॅ. हीना निवासी घनागुघाट को ईएसआई कसौली, डाॅ. अविनाश याद निवासी सस्ती को सीएचसी बरोट, मंडी और डाॅ. आशीष ठाकुर निवासी बलद्वाड़ा को सीएचसी चौलथरा, मंडी में तैनाती दी है। अब इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद इन्हें दिए गए स्टेशनों पर अपनी सेवाएं देनी होंगी।

