Himachal: उत्तर भारत के नामी व नाइजीरिया से जुड़े गैंग शाह सिंडिकेट के 10 और गुर्गे गिरफ्तार

शिमला पुलिस की चिट्टा माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने उत्तर भारत के नामी एवं नाइजीरिया से जुड़े गैंग शाह सिंडिकेट के 10 और गुर्गे गिरफ्तार किए हैं।

शिमला (संतोष): शिमला पुलिस की चिट्टा माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने उत्तर भारत के नामी एवं नाइजीरिया से जुड़े गैंग शाह सिंडिकेट के 10 और गुर्गे गिरफ्तार किए हैं। पुलिस द्वारा इस सिंडिकेट के मुख्य सरगना सहित अब तक 26 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, जबकि 200 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जिनमें से पुलिस कइयों को गिरफ्तार कर सकती है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस सिंडिकेट ने 4 करोड़ रुपए का भुगतना चिट्टे के लिए केवल यूपीआई व स्कैनर से किया है। पुलिस ने ऐसे 29 बैंक खातों का पता लगाया है और यह अकाऊंट फ्रीज किए गए हैं। इस सिंडिकेट के तार न केवल उत्तर भारत, अपितु नाइजीरिया से भी जुड़े हुए हैं। यह सिंडिकेट ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए इस गोरखधंधे को चला रहा था।

उत्तर भारत के 5 राज्यों में चिट्टा तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाले सरगना संदीप शाह ने पुलिस पूछताछ में इसका खुलासा किया है। संदीप शाह नई दिल्ली में मार्क नाम के नाइजीरियन से चिट्टे की खरीद करता था। व्हाट्सएप कॉल और अन्य वर्चुअल माध्यम से बातचीत होती थी। इसके बाद नाइजीरियन गिरोह का गुर्गा चिट्टा लेकर पहुंचता था। अब पुलिस मामले में मार्क नाम के चिट्टा तस्करी से जुड़े इस शख्स की तलाश में जुटी हुई है।

अधिकांश आरोपी स्थानीय, ये लोग किए गिरफ्तार

इस सिंडिकेट से अधिकांश लोग स्थानीय जुड़े हुए हैं, जिनमें से पुलिस ने 10 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश करके गुरुवार तक पुलिस रिमांड मिला है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अमन शोभटा (32) निवासी गांव चंगा बाग डाकघर बागी तहसील कोटखाई, कपिल चंदेल (25 निवासी गांव करयाल डाकघर मतियाना तहसील ठियोग, अयान चौहान (25) निवासी गांव व डाकघर क्यारी तहसील कोटखाई, निखिल सैन (29) गांव हवानी डाकघर चनौर तहसील ठियोग, रजत कराइक (29) गांव जिमू डाकघर हलनीधार तहसील नारकंडा, सुशील वर्मा (32) निवासी गांव शरमला डाकघर माहोरी तहसील ठियोग, मनुज ठाकुर निवासी चलौंठी डाकघर संजौली तहसील शिमला, सुशील शर्मा (38) निवासी गांव घाट पारेन डाकघर संधू तहसील ठियोग, अंशुल राणा (40) निवासी गांव व डाकघर शिलारू तहसील ठियोग और रजत ठाकुर (30) पुत्र लोकिंद्र सिंह ठाकुर निवासी गांव चमियाणा डाकघर कमलानगर तहसील और जिला शिमला शामिल हैं।

200 आरोपी राडार पर, और होंगी गिरफ्तारियां : गांधी

एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि नाइजीरिया से जुड़े उत्तर भारत के इस शाह सिंडिकेट के मुख्य सरगना सहित अब तक 26 आरोपी धरे जा चुके हैं, जबकि 200 राडार पर हैं, जिनसे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। 4 करोड़ का यूपीआई व स्कैनर से कारोबार हुआ है और 29 खाते सील किए गए हैं। इस मामले में और गिरफ्तारियां होगी, जिसके लिए बैंक डिटेल सहित आधुनिक उपकरणों की मदद से इसके गुर्गों की पहचान की जा रही है।

