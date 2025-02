Bilaspur: गैस्ट हाऊस के कमरे में मृत मिला पंजाब का युवक, चिट्टे की ओवरडोज से मौत की आशंका

Edited By Vijay, Updated: 06 Feb, 2025 10:11 AM

पंजाब के होशियारपुर का एक युवक घुमारवीं शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में एक निजी गैस्ट हाऊस में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिला है। युवक की पहचान सरनदीप सिंह (22) पुत्र जगजीत सिंह तहसील दसूहा होशियारपुर पंजाब के रूप में हुई है....

घुमारवीं (जम्वाल): पंजाब के होशियारपुर का एक युवक घुमारवीं शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में एक निजी गैस्ट हाऊस में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिला है। युवक की पहचान सरनदीप सिंह (22) पुत्र जगजीत सिंह तहसील दसूहा होशियारपुर पंजाब के रूप में हुई है, जबकि युवक का दूसरा साथी फरार बताया जा रहा है।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गैस्ट हाऊस के कमरे को सीज कर युवक के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। देर शाम को पुलिस की फोरैंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस को कमरे की बालकनी में अधजले फॉइल पेपर भी बरामद हुए हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि युवकों ने कहीं कोई चिट्टे का नशा न किया हो। इसका खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा।

बताते चलें कि करीब 2 दिन पहले पंजाब के एक युवक ने घुमारवीं शहर के एक निजी गैस्ट हाऊस में कमरा बुक करवाया था। बुधवार सुबह कमरे का दरवाजा खुला ही था और अंदर युवक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। गैस्ट हाऊस के मालिक ने इसकी सूचना थाना घुमारवीं को दी। घुमारवीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है तथा आगामी कार्रवाई की जा रही है। गैस्ट हाऊस के सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण पुलिस ने दूसरे भवनों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से गुत्थी सुलझाने में जुटी है।

बताया जा रहा है कि पुलिस अब इस युवक के दूसरे साथी की तलाश में जुटी हुई है तथा बारीकी से छानबीन कर रही है कि यह युवक किस काम के लिए घुमारवीं आया था तथा उसके साथ दूसरा कौन था। बताया जा रहा है कि दूसरा युवक हमीरपुर जिले के भोरंज क्षेत्र का है। उधर, डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और फोरैंसिक टीम हर पहलू को ध्यान में रखकर बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस को बालकनी में फॉइल पेपर अधजले बरामद हुए हैं। युवक के दूसरे साथी की तलाश की जा रही है।

