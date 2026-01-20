Main Menu

  • Una: 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत...खड्ड से बरामद हुआ शव, पुलिस जांच में जुटी

Edited By Vijay, Updated: 20 Jan, 2026 04:49 PM

youth died under suspicious circumstances

पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भगड़ाह के गांव चौकी (जिज्जर) में एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। युवक का शव मंगलवार सुबह लोहारा खड्ड में पड़ा मिला।

अम्ब (अश्विनी): पुलिस थाना अम्ब के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भगड़ाह के गांव चौकी (जिज्जर) में एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। युवक का शव मंगलवार सुबह लोहारा खड्ड में पड़ा मिला। मृतक की पहचान प्रवीण कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी वार्ड नम्बर-1, गांव चौकी के रूप में हुई है।

सोमवार शाम से लापता था युवक
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवीण कुमार सोमवार शाम को लोहारा गया हुआ था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा। जब वह वापस नहीं आया तो चिंतित परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार सुबह जब परिवार के सदस्य उसे ढूंढते हुए लोहारा की तरफ गए तो उन्होंने प्रवीण को लोहारा खड्ड में अचेत अवस्था में पड़ा पाया। आनन-फानन में परिजन उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल अम्ब लेकर पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक प्रवीण कुमार अविवाहित था। इस घटना के बाद से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में शोक की लहर है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही थाना अम्ब की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। शव का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। एएसपी ने बताया कि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

