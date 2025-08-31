Sirmaur: जब सड़क पर बहने लगी खड्ड ताे 'बाहुबली' बन गया युवक, कंधाें पर बाइक उठाई और पार कर गया रास्ता

सिरमौर जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। राजपुर-कंडेला मार्ग पर बहने वाली दाना खड्ड पर पुलिया न होने की वजह से एक युवक को अपनी बाइक कंधाें उठाकर पानी के तेज बहाव को पार करना पड़ा।

नाहन: सिरमौर जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। राजपुर-कंडेला मार्ग पर बहने वाली दाना खड्ड पर पुलिया न होने की वजह से एक युवक को अपनी बाइक कंधाें पर उठाकर पानी के तेज बहाव को पार करना पड़ा। यह दृश्य देखकर साफ समझा जा सकता है कि इलाके के लोग किस तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।

स्थानीय निवासी कंवर ठाकुर ने बताया कि राजपुर-कंडेला मार्ग 12 गांवों को आपस में जोड़ता है। लंबे समय से ग्रामीण यहां पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। बरसात के दिनों में खड्ड का पानी सड़क पर बहने लगता है और लोगों का आना-जाना लगभग ठप्प हो जाता है। पैदल चलना भी जोखिम भरा हो जाता है, जबकि बाइक या गाड़ी से गुजरना तो नामुमकिन हो जाता है।

ग्रामीणों के अनुसार बरसात के दिनों में बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों को गोद में उठाकर खड्ड पार करवानी पड़ती है। अगर किसी गांव में कोई अचानक बीमार हो जाए, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि मरीज को अस्पताल तक ले जाना मुश्किल हो जाता है।

ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद सरकार और प्रशासन ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। लोग मजबूरी में हर साल बरसात के दिनों में अपनी जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से गुजरते हैं। अब ग्रामीणों ने फिर से प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द यहां पुलिया का निर्माण करवाया जाए ताकि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिल सके।