Solan: सुनसान जगह खड़ी थी गाड़ी, पुलिस काे देख उड़े युवक के हाेश...तलाशी में मिला 'सफेद जहर'

सोलन (अमित): सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सदर थाना पुलिस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गश्त के दौरान सलोगड़ा के समीप एक बोलेरो गाड़ी से 7.29 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना की पुलिस टीम सलोगड़ा क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को एक सुनसान जगह पर बोलेरो गाड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी दिखाई दी। पुलिस ने जब गाड़ी के पास जाकर जांच की तो अंदर बैठे युवक के हाव-भाव संदिग्ध लगे। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 7.29 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

शिमला के चौपाल का रहने वाला है आरोपी

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सुनील (27) निवासी चौपाल, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सदर थाना सोलन में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी यह नशा कहां से लाया था और इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं।