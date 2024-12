Chamba: सड़क किनारे उल्टी कर रही थी महिला, चक्कर आने से स्यूल नदी में गिरी, मौ.त

सलूणी-लंगेरा सड़क मार्ग पर चकोली पुल के पास एक महिला की स्यूल नदी में गिरने से मौत हुई है। महिला की पहचान रिहाना पत्नी यासीन मुहम्मद निवासी गांव मड़पनिहार के रूप में हुई है।

सलूणी (शक्ति): सलूणी-लंगेरा सड़क मार्ग पर चकोली पुल के पास एक महिला की स्यूल नदी में गिरने से मौत हुई है। महिला की पहचान रिहाना पत्नी यासीन मुहम्मद निवासी गांव मड़पनिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। रिहाना सलूणी से निजी बस में सवार होकर अपने घर जा रही थी। चकोली पुल के पास महिला बस से उतर गई और सड़क किनारे बैठ कर उल्टी करने लगी। अचानक उसे चक्कर आया और सड़क से गिरकर स्यूल नदी में जा गिरी। महिला को गिरते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। थाना किहार की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से महिला को कड़ी मशक्कत के बाद स्यूल नदी से निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए नागरिक अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित किया।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लेकर रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारी को प्रेषित की। नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंपा। कार्यवाहक तहसीलदार सलूणी भूपेंद्र सिंहने बताया कि महिला के गिरने की सूचना मिलते ही संबंधित क्षेत्र के पटवारी को मौके का जायजा लेने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से मृतका के परिजनों को 25000 रुपए फौरी राहत राशि प्रदान कर दी।

