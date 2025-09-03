Himachal: चम्बा के इस वार्ड में मचा हड़कंप, इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों काे छूने से लग रहा करंट

नगर परिषद चम्बा के सुराड़ा वार्ड में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों के घरों में रखे इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों काे छूने पर करंट के झटके लगने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड वासियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए पार्षद उर्मिला जसरोटिया के...

चम्बा (रणवीर): नगर परिषद चम्बा के सुराड़ा वार्ड में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों के घरों में रखे इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों काे छूने पर करंट के झटके लगने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड वासियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए पार्षद उर्मिला जसरोटिया के माध्यम से बिजली बोर्ड को सूचित किया। सूचना मिलते ही बिजली बोर्ड की टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

जानकारी के मुताबिक सुराड़ा मोहल्ला के भूपेंद्र, सुरेंद्र व राजेंद्र सहित कई अन्य निवासियों के घरों और जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह में रखे इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों काे छूने पर करंट लगने की बात सामने आई ताे मोहल्ले में चिंता का माहौल पैदा हाे गया। बिजली बोर्ड को शिकायत मिलने पर जेई विनीत ने तुरंत मौके का मुआयना किया और वार्डवासियों से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लोगों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी। जेई विनीत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नंगे पांव या पानी से भीगे हुए हाथों से बिजली के उपकरणों को न छुए। बारिश के कारण फाॅल्ट का पता लगाना मुश्किल हो रहा है।

जेई ने बताया कि अक्सर बारिश के दिनों में पानी की लीकेज या लगातार बारिश के कारण बिजली के खंभे एवं ट्रांसफार्मर के आसपास करंट का अंदेशा बना रहता है। यही करंट जमीन या घरों की दीवारों के माध्यम से उपकरणों तक भी पहुंच सकता है। उन्हाेंने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि बोर्ड की टीम पूरी संजीदगी से इस तकनीकी फाॅल्ट को खोजने में लग गई है और जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।