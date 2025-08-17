Sirmaur: गिरि नदी उफान पर! जटोन बैराज से छोड़ा पानी, मैदानी इलाकों में अलर्ट

Edited By Vijay, Updated: 17 Aug, 2025 01:09 PM
नाहन: श्री रेणुका जी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते गिरि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते दबाव को देखते हुए गिरि जटोन बैराज के गेट नंबर 9 के माध्यम से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण आसपास की पंचायतों और मैदानी इलाकों में जलस्तर और अधिक बढ़ सकता है। इसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति या भूस्खलन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
जिला प्रशासन ने क्षेत्रवासियों को आगाह करते हुए स्पष्ट कहा है कि फिलहाल लोग नदी के किनारों या इसके आसपास जाने से बचें। पानी का बहाव तेज़ होने के कारण किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायत प्रधानों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को टाला जा सके।
यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, हादसा या आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र को सूचित करने काे कहा गया है। इसके लिए प्रशासन ने कई हैल्पलाइन नंबर 01702-226401, 226402, 226403, 226404, 226405 और टाेल फ्री नंबर 1077 जारी किए हैं। किसी प्रकार की आपात स्थिति में इन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।