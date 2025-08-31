Main Menu

Sirmaur: भारी बारिश से गिरि नदी का बढ़ा जलस्तर, जटोन बैराज के फ्लड गेट खोले

31 Aug, 2025

जिला सिरमौर के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। रविवार दोपहर बाद गिरि नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से जटोन बैराज के फ्लड गेट खोलने पड़े।

नाहन (हितेश): जिला सिरमौर के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। रविवार दोपहर बाद गिरि नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से जटोन बैराज के फ्लड गेट खोलने पड़े। इसकी सूचना बैराज प्रबंधन ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर को दी। बैराज के 9 और 10 नंबर फ्लड गेट खोल दिए गए। गेट से 9 इंच पानी छोड़ा गया।

पानी छोड़ने की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन ने निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ने के साथ साथ बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की। डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा कि जिले में भारी बारिश से नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए वे नदी-नालों और खड्डों के समीप न जाएं। अपने क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बनाए रखें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके।

