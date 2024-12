Mandi: डडौर की कंसा खड्ड में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, प्रशासन ने रोका स्कूल की दीवार का निर्माण

डडौर स्थित एक निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा कंसा खड्ड के बीचोंबीच अतिक्रमण कर बनाई जा रही दीवार के विरोध में ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखकर....

नेरचौक: डडौर स्थित एक निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा कंसा खड्ड के बीचोंबीच अतिक्रमण कर बनाई जा रही दीवार के विरोध में ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखकर बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी और पंचायत प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और जारी कार्य को तुरंत बंद करने के निर्देश प्रशासन से करवाए। उसके बाद पुलिस, खनन विभाग व नगर परिषद की टीमें मौके पर पहुंचीं और कार्य बंद करवाया। बता दें डडौर के पास कंसा खड्ड के साथ ही एक नामी-गिरामी स्कूल संस्था द्वारा लीज पर ली गई भूमि पर स्कूल का निर्माण किया गया है। आरोप हैं कि स्कूल प्रबंधन लीज की भूमि को पूरी करने के लिए साथ लगती कंसा खड्ड के प्राकृतिक स्वरूप को बदलकर खड्ड के बीच में एक दीवार का निर्माण करना चाहता है। दीवार के निर्माण से साथ लगते जल शक्ति विभाग के पंप हाऊस, खेल अकादमी के भवन, स्थानीय पंचायत द्वारा निर्मित श्मशानघाट व साथ लगते पुल सहित बल्ह क्षेत्र के एकमात्र ऐतिहासिक मैदान के बहने का खतरा बन गया है।



2 वर्ष पहले आधा बह चुका है ऐतिहासिक खेल मैदान

खड्ड के बीच दीवार का निर्माण करने बारे कई मर्तबा स्थानीय पंचायत व आसपास के ग्रामीणों ने विरोध किया लेकिन निजी स्कूल के हाई प्रोफाइल रुतबे के कारण खड्ड में अतिक्रमण करना जारी रहा। 2 वर्ष पूर्व भी स्कूल प्रबंधन द्वारा खड्ड के बीचोंबीच एक दीवार का निर्माण कर दिया गया था, जिस कारण ऐतिहासिक खेल मैदान आधा बह गया है। अब दोबारा से स्कूल प्रबंधन द्वारा खड्ड के बीचोंबीच अतिक्रमण कर दीवार बनाई जा रही है।

अतिक्रमण न रोका तो कोर्ट जाएंगे : प्रधान

पंचायत प्रधान रीता देवी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन पिछले 2 वर्षों से खड्ड में अतिक्रमण करता जा रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। खड्ड में अतिक्रमण करने से पंचायत की संपत्ति और खेल मैदान को पहले भी नुक्सान हुआ है। प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि इस अतिक्रमण को रोका जाए, अन्यथा वे न्यायालय में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ याचिका दायर करेंगे।

प्रकृति से छेड़छाड़ न्यायोचित नहीं : प्रकाश चौधरी

पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि ग्रामीणों के आग्रह पर प्रशासन से कार्य को तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी करने को कहा है। स्कूल संस्था का निजी लाभ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। फिलहाल पुलिस व खनन विभाग ने जारी कार्य को रुकवा दिया है।

कार्य बंद न करवाया तो करेंगे आंदोलन : इंद्र सिंह गांधी

विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा खड्ड के बीच निर्माण करना नियमों के खिलाफ है। संस्थान लीज नियमों की अवहेलना तो कर ही रहा है, साथ में प्राकृतिक रूप से बह रही खड्ड के बहाव को भी रोकना चाहता है। इन्होंने प्रदेश सरकार सहित स्थानीय प्रशासन से दीवार के निर्माण को बंद करवाने का आग्रह किया है। अगर खड्ड के बीच में स्कूल प्रबंधन दीवार का कार्य जारी रखता है तो वे आंदोलन स्वरूप धरने पर बैठेंगे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here